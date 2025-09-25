Grazie dai familiari di Noah e Sabine

MONTECATINI VALDICECINA (Pisa)

I familiari di Noah e Sabine, vittime innocenti dell’alluvione che un anno fa sconvolse La Gabella, nel Comune di Montecatini Valdicecina (Pisa), si è recata, dalla Germania, in un momento di solenne e intima devozione, al cippo commemorativo che ne custodisce la memoria.

Accompagnati soltanto dal sindaco di Montecatini Valdicecina Francesco Auriemma, i genitori del piccolo, il nonno Peter e i più stretti familiari si sono raccolti davanti alla pietra, collocata nel luogo della tragedia, che porta incisa una poesia dedicata a Noah, in italiano e tedesco. In un clima di profonda discrezione, che riflette il modo con cui la famiglia tedesca ha vissuto questo immane dolore, è emerso il peso straziante della loro perdita, che ancora avvolge come una coltre silenziosa le loro vite.

La visita è stata carica di significati e di un’intensità dolente che ha trovato nel cippo non solo un semplice monumento, ma una tomba simbolica, un luogo sacro dove poter finalmente piangere la mancanza del piccolo Noah, il cui fragile corpicino non è mai stato ritrovato.

Nel colloquio con il sindaco, la famiglia ha manifestato tutta la fragilità di questo momento, dichiarando di non sapere se potranno mai fare ritorno in Italia, ma di aver sentito la profonda necessità di fermarsi dinanzi a quel cippo per una preghiera e per rendere omaggio a Sabine e a Noah. La famiglia ha chiesto al sindaco di ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale, i volontari, un vigile del fuoco che si chiama Stefano, le forze dell’ordine e tutta la comunità, che si strinse attorno al loro profondo dolore.

Ilenia Pistolesi