"Grande opportunità di formazione per i ragazzi"

Due realtà cittadine daranno un grande contributo alla cena. L’associazione italiana Persone Down e l’istituto Matteotti. "Per noi è un grande onore partecipare a un evento così importante con i nostri ragazzi che avranno un’esperienza formativa in continuazione con il rapporto iniziato mesi fa con Confcommercio", racconta Michael Schinella, presidente Aipd. "Un’iniziativa di rilievo, sul ponte che valorizzerà la loro professionalità. Un esempio di inclusione dove sono di nuovo presenti i nostri ragazzi. Presenza che ormai è diventata routinaria: vivono così la città in modo adeguato. Ringraziamo il presidente Confcommercio e tutto il team per essere stati così sensibili nel coinvolgere i ragazzi come avevano anticipato nel momento della firma della convenzione per offrire opportunità di lavoro. Una prosecuzione naturale. Altro appuntamento, la nostra cena in bianco il primo di luglio in piazza Cavalieri".

"Avremo più di 15 studenti tra cui alcuni con disabilità, la nostra è una scuola inclusiva e di integrazione", aggiunge il dirigente scolastico, professor Salvatore Caruso. "Parteciperanno a un contesto sociale mostrando che hanno una loro professionalità. Anche i docenti sono ben lieti di intervenire: abbiamo diversi volontari. Un’esperienza da ripetere".