Grande emozione per gli "Angeli con un’ala sola"

Sabato 21 gennaio in una palestra di Altopascio, in provincia di Lucca, si è tenuta la partita amichevole di baskin tra la squadra pisana "Angeli con un’ala sola" e gli avversari del "Panda baskin". Alcuni ragazzi della nostra classe, oltre ad aver intervistato giocatori ed allenatori, hanno partecipato all’allenamento e alla competizione come membri di entrambe le squadre.

L’allenamento è stato eseguito prima della partita che, iniziata alle 15 e terminata alle 17, con una durata di 2 ore è stata suddivisa in 4 tempi di 8 minuti. Era una giornata soleggiata, la palestra era calda e accogliente e gli spettatori presenti erano i parenti dei giocatori. I membri delle squadre indossavano tutti il proprio numero dall’1 al 5. Secondo le regole del baskin i giocatori di ruolo 1 e 2 possono utilizzare solo le mani e stazionano nell’area dei canestri laterali, mentre i giocatori 3, 4 e 5 giocano in campo con tre diversi livelli di fluidità nel gioco. Con 43 punti a 40, i vincitori sono stati gli "Angeli con un’ala sola", che, oltre ad aver fatto una foto con entrambe le squadre e gli ospiti, ci hanno invitato a partecipare anche ai prossimi allenamenti e alle prossime partite.