"Gran bel lavoro Siamo già al completo"

"Vincere bisogna". Come recita il motto dei Mattaccini, magistratura che tocca i quartieri di Porta a Lucca, i Passi, San Jacopo e Gagno, è caccia alla terza vittoria consecutiva nel Gioco del Ponte. Il capitano Davide Rossi traccia la linea da seguire, protagonista anche di una storia personale che ha raccolto l’intera squadra. "Siamo al completo e la squadra è pronta e allenata - dichiara Rossi -. Per me non è stato facile perché ho passato 6 mesi in ospedale per un incidente, ma i ragazzi mi sono stati tutti vicino, come persone prima ancora di combattenti". Senza il capitano ci sono stati infatti dei mesi di ‘autogestione’, ma la squadra ha fatto di tutto per arrivare pronta e motivata all’appuntamento: "I ragazzi sono stati responsabili - prosegue Davide Rossi -. Si sono impegnati e gestiti con i preparatori per riuscire nell’obiettivo finale. Non vogliamo fare dei pronostici, personalmente ho già vinto solo riuscendo ad essere presente. Sono in piedi solo da un mese e mezzo e farò la sfilata, poi sul ponte si vedrà. Ci metteremo a disposizione della parte come sempre". Il capitano del mattaccino commenta anche il lavoro compiuto dal lato civile: "E’ stata una bella annata e tutti hanno lavorato bene, specialmente il magistrato Andrea Romanelli. I ragazzi si sono recati nelle scuole - conclude Rossi, capitano dei Mattaccini -, ma anche alle case di riposo per avvicinare il Gioco alle persone. Aspettiamo la sera della vigilia per il tradizionale veglione, ormai una consuetudine del movimento. Sarà una lunga notte da vivere prima del giorno del Gioco del Ponte".

M.B.