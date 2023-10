Gradinata-stadio, i giorni della verità. Ipotesi apertura ai soli abbonati

di Michele Bufalino

PISA

Due giorni di importanti appuntamenti per il futuro dell’Arena Garibaldi. Si va ormai verso l’apertura riservata soltanto per gli abbonati, bloccando, fino al termine degli eventuali lavori a in attesa di nuovo ordine, l’apertura del resto del settore di gradinata. Saranno 48 ore decisive per dipanare la vicenda stadio, alla luce delle infiltrazioni e dei problemi strutturali che hanno afflitto lo stadio pisano negli ultimi giorni. Appuntamenti e riunioni, ma anche attese reazioni da parte della società nerazzurra. Oggi infatti il Pisa dovrebbe replicare, con un comunicato, alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal sindaco di Pisa Michele Conti e dal vicesindaco Raffaele Latrofa. I quali infatti avevano reso noto di non aver mai trascurato l’impianto e di aver investito almeno 550mila euro tra manutenzione ordinaria e straordinaria, ma le ‘dimenticanze’ non espresse nel comunicato avevano suscitato irritazione del Pisa Sporting Club, che aveva annunciato una pronta risposta, prevista per oggi. La diplomazia però, secondo quanto emerge, è al lavoro tra le parti, per riportare a toni più miti il dialogo tra Comune e società nerazzurra. Sempre nel corso della giornata odierna è in programma il consiglio comunale, nel quale si discuterà proprio del caso Arena Garibaldi. I consiglieri comunali del partito democratico Marco Biondi e Matteo Trapani infatti hanno chiesto un question time chiedendo chiarezza al Comune e alla società sui tempi di realizzazione del restyling dell’Arena Garibaldi, dopo il crollo dei calcinacci e la chiusura parziale del settore che hanno reso noto una urgente manutenzione e una perizia. Il Comune di Pisa infatti si è fatto carico dei lavori, affidando a professionisti esterni l’incarico di realizzare una perizia tecnica e diagnostica sulla parte dell’impianto interessata dalle criticità, propedeutica a uno studio di fattibilità per stabilire il costo degli interventi. L’ultima parola spetterà alla commissione provinciale di vigilanza che si riunirà una prima volta domani e coinvolgerà anche genio civile, vigili del fuoco e prefettura. Per la gara intersa Pisa-Como del 4 novembre, salvo colpi di scena, si va verso l’apertura esclusiva della gradinata solamente per le prime cinque file basse per garantire almeno lo spazio ai 945 abbonati, impedendo la vendita dei biglietti. Successivamente ci sarà una nuova riunione, nel corso dei giorni successivi, nella quale sarà decisa la vera sorta del settore e per la quale, con molta probabilità, verranno calendarizzati anche dei lavori di cui si farà carico il Comune.