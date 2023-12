"Gospel Festival", obiettivo beneficenza

Natale come momento importante per veicolare i temi della solidarietà. Il Pisa Gospel Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, sta per risplendere nel suggestivo scenario del Teatro Verdi, con la sua XI edizione, l’appuntamento è fissato per il 20 dicembre alle 21. Organizzato e promosso dall’associazione di promozione sociale Voices of Heaven Gospel Choir, lo spettacolo unisce le suggestive note della musica gospel e spiritual a un nobile scopo benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione CUAMM - Medici con l’Africa, impegnata a migliorare le condizioni di salute nei contesti più bisognosi del continente africano. Sul palco di quest’anno, oltre ai Voices of Heaven, si esibiranno Deborah Moncrief e i Millennium Gospel Singers, ospiti di rilievo internazionale provenienti dagli Stati Uniti. L’Associazione CUAMM è impegnata da oltre 70 anni in progetti di sviluppo sanitario in Africa. Attraverso la formazione di personale medico, la costruzione di strutture sanitarie e l’implementazione di programmi di prevenzione, CUAMM lavora per migliorare l’accesso alle cure mediche nelle comunità più vulnerabili. Due gli obiettivi dell’associazione: il miglioramento dello stato di salute delle popolazioni africane, nella convinzione che la salute non sia un bene di consumo ma un diritto umano universale, e la promozione di un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell’Africa, attraverso la fortificazione di interesse, speranza e impegno per il futuro del continente.

A.A.