"Gli studenti tornano ad abitare in città"

Gli studenti sono tornati. Lo si percepisce in città con il via vai di giovani. Lo si vede anche nel mercato degli affitti. "La domanda ora è tanta rispetto al 2021 dove ancora si sentivano le conseguenze del Covid", spiega Mauro Buccioni, presidente Fimaa Confcommercio Pisa. "Viviamo semmai un momento di carenza nell’offerta. E si è dunque allargato il raggio di interesse, dalle zone centrali, per tamponare l’emergenza si è passati anche al litorale e verso Riglione". "Sul nero a Pisa: non ne vediamo perché il cliente che si rivolge all’agenzia vuole contratti regolari. Chi persegue questa strada segue altri canali: i ragazzi si sostituiscono da soli negli appartamenti magari con il passaparola. L’unico sistema per evitare situazioni di irregolarità è quello dei controlli".

"Abbiamo assistito pure ad un aumento delle richieste da un altro settore che incide fortemente sul mercato locatizio, quello del mondo del lavoro – prosegue Buccioni – su Pisa e provincia, complice la ripresa economica un po’ in tutti i settori, sono tornate persone che si spostano in modo temporaneo per lavoro e hanno quindi bisogno di locazioni ad uso transitorio. In diminuzione nel 2022, invece, le richieste di appartamenti con una netta preferenza in locazione da adibire ad abitazione principale, non riconducibili a ragioni di lavoro o studio, le condizioni favorevoli di mercato hanno indirizzato molti verso l’acquisto".

Domani all’Eurohotel di Cascina si terrà un convegno "della nostra categoria: ci confronteremo proprio sugli affitti e il turismo con l’assessore Pesciatini. In Tutta la Toscana si sta sviluppando un tipo di locazione turistica per il fine settimana. A Pisa, città universitaria, il quadro è un po’ diverso, ma il fenomeno esiste".

An. Cas.