Gli studenti invitano l’esperta per parlare di sesso

"Molti ragazzi e ragazze si trovano in situazioni difficili da gestire, perché dall’altro lato non hanno trovato un interlocutore disponibile all’ascolto attivo, al confronto o semplicemente a districare un groviglio di interrogativi, perplessità, insicurezze". Iniziare a insegnare educazione sessuale nelle scuole e in famiglia è una priorità per la psicoterapeuta e sessuologa, Gianna Gabbriellini (nella foto a destra). Con l’idea che "prevenire è sempre meglio di curare". Dopo essere stata contattata direttamente dai rappresentanti d’istituto del Liceo scientifico Dini per intervenire durante le giornate di autogestione, si è creato un tam tam tra gli studenti, che l’ha portata al Liceo Buonarroti e nelle prossime settimane la vedrà impegnata (come volontaria) in altri istituti pisani. "E’ stato un campanello d’allarme chiaro: i ragazzi stavano esprimendo il bisogno di essere informati sulla propria sessualità". A capo di questa criticità diffusa tra gli adolescenti "spesso c’è l’incomunicabilità con le famiglie, che pensano di dover delegare questioni di questo tipo alla scuola, che però in molti casi non investe in questo senso", dice Gabbriellini.

"Le domande più frequenti che mi hanno rivolto gli studenti sono state: I preservativi possono essere acquistati anche dai minorenni? Come ci accorgiamo che siamo innamorati? L’Hiv si contrae bevendo dal bicchiere di una persona che l’ha contratto? Chi è omosessuale è sbagliato?". Che attraversano diverse tematiche: "sessualità, mondo delle relazioni affettive, orientamento sessuale".

Gabbriellini utilizza un termine onnicomprensivo "Educazione ‘sesso-affettiva’, perché coinvolge anche il mondo delle relazioni interpersonali, insegna a esprimere sentimenti ed emozioni nel rispetto di se stessi e degli altri, con l’obiettivo di scardinare i pregiudizi e prevenire episodi di bullismo", aggiunge. Sottolinea poi l’importanza di informare e sensibilizzare i giovani sui metodi contraccettivi per scongiurare l’insorgere di infezioni sessualmente trasmesse o di gravidanze indesiderate. "Il 10% degli adolescenti sessualmente attivi non usa i contraccettivi. Alla base, c’è un’informazione distorta, un sentimento di onnipotenza tipico della fase adolescenziale, oppure false credenze". "L’Italia è indietro rispetto ad altri partner europei che hanno introdotto l’educazione sessuale nei propri piani scolastici. Prendere spunto da queste esperienze potrebbe rappresentare una chiave di volta per i nostri ragazzi".

Ilaria Vallerini