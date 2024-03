Gli itinerari della bellezza diffusa. A Pisa il tavolo di lavoro sul turismo

Si svolgerà martedì 5 marzo in Comune, sala delle Baleari, una giornata di confronto sul turismo intitolata “Gli itinerari della bellezza diffusa a Pisa. Dalle strategie alle azioni per la realizzazione di un nuovo ecosistema turistico”. Si tratta della prima di una serie di appuntamenti programmati dedicati alla valorizzazione dell’offerta turistica di Pisa, che intende coinvolgere cittadini e stakeholders per individuare e costruire nuovi itinerari turistici, con l’obiettivo di diversificare e arricchire l’offerta.

"Quello del 5 marzo sarà il primo di una serie di incontri di co-progettazione che vedranno coinvolti gli operatori turistici e tutta la cittadinanza nella valorizzazione e diversificazione dell’offerta turistica della città di Pisa – spiega l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini -. È un’iniziativa che rappresenta l’avvio di una nuova visione di sviluppo turistico territoriale, finalizzato a promuovere il nostro comparto economico e la variegata offerta turistico-culturale e artistica di Pisa: un concentrato di storia e bellezza famosa nel mondo che dobbiamo mettere a sistema nel suo complesso. Auspico, pertanto, una larga partecipazione da parte degli operatori turistici e di tutta la cittadinanza poiché è un’opportunità che ci chiama anche a responsabilità future comuni". Dopo l’approvazione del Piano di gestione Unesco di piazza del Duomo e dell’attuazione di tavoli di concertazione (che hanno portato alla condivisione del Piano di sviluppo turistico), il Comune ha elaborato il progetto “Valorizzazione dell’offerta della città di Pisa” che, grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero del Turismo, consente di passare dalla strategia delineata nei documenti alla realizzazione delle azioni concordemente previste. Il programma prevede una prima sessione di lavoro (ore 9.30-13) riservata agli enti e istituzioni, nel quale saranno esposti i risultati dall’attuazione degli investimenti previsti dal progetto di valorizzazione turistica della città e le linee di attività e di finanziamento. E una seconda sessione (ore 14.30-17.30) aperta ad operatori del turismo, studenti e cittadini. Gli incontri saranno moderati dall’assessore Paolo Pesciatini. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di Emilio Casalini, giornalista e conduttore tv, sul tema dell’economia turistica fondata sulla bellezza diffusa; di Ioletta Pannocchia, direttrice di Promo PA Fondazione, sulla realizzazione e comunicazione degli itinerari turistici integrati, e di Claudio Salvucci di Simurg Ricerche, che illustrerà il sistema di sviluppo partecipato dell’offerta turistica del Comune di Pisa.