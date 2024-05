"Gli infermieri non hanno da festeggiare"

Il 12 maggio, oltre a festeggiare la giornata della donna, era anche la giornata internazionale degli infermieri. "Ma in Italia non c’è niente da festeggiare". Daniele Carbocci (foto), segretario Nursind Pisa non le manda a dire: "Problemi di natura economica, e quindi stipendi bassi, difficoltà di conciliare tempi di vita e lavoro, ma anche carenza di personale. In particolare questi sono i principali problemi delle infermiere madri".

Il Centro studi Nursind ha lanciato una survey a cui hanno risposto anche tantissime infermiere pisane. In soli sette giorni hanno risposto al sondaggio 1.962 professioniste, di cui 1.874 (95,6%) infermiere, 58 (3,3%) ostetriche e 17 (1%) operatrici sociosanitarie. Il 95,67% del campione lavora nel Ssn e il 78,70 è mamma (oltre la metà ha almeno due figli, un terzo ne ha uno solo). "Proprio guardando alle madri – scrive il segretario – , nonostante spettasse loro di diritto nei primi tre anni di vita del bambino, ben il 53% delle intervistate ha rinunciato all’astensione dal lavoro notturno solo per motivi economici, mentre per le stesse ragioni il 28% ha detto no al congedo parentale. Si tratta di risposte che, è inutile girarci intorno, sono solo un’ulteriore prova di quanto Nursind denuncia da anni e cioè che gli stipendi degli infermieri in Italia, oltre a essere al di sotto della media Ue, sono tutto tranne che dignitosi". Dalla rilevazione emerge che il 30,62% delle donne senza figli imputa al lavoro la colpa della mancata maternità.

"Senza contare – conclude Carbocci – che tra le madri infermiere ben l’83,81% dichiara di non pensare a un altro figlio. Segnali spia delle condizioni in cui opera oggi la categoria. Se non si interviene velocemente ci troveremo a breve senza infermieri".