Gli immobiliari di Fimaa Confcommercio fanno una donazione alla Onlus Amici per l'Africa

Pisa, 5 febbraio 2025 – Il cuore degli agenti e mediatori immobiliari Fimaa Confcommercio Pisa batte per la Onlus Amici per l'Africa. Il ricavato raccolto in occasione della cena degli auguri di Natale è stato interamente devoluto all'associazione con sede a Cascina che dal 2008 si occupa di progetti di sviluppo nel Burkina Faso. “Abbiamo voluto dare un significato più profondo al tradizionale appuntamento che organizziamo per le festività natalizie” racconta il presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni “contribuendo con un concreto gesto di solidarietà alle tante attività e progetti che Amici per l'Africa porta avanti con grande impegno e determinazione, ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito a questa donazione”. La cifra di 430 euro è stata consegnata a Gianfranco Liut e Stefania Azzalini, presidente e segretaria della Onlus Amici per l'Africa, dal presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni e dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Un piccolo gesto per dimostrare la nostra vicinanza verso una realtà importante del nostro territorio” afferma Pieragnoli “Confcommercio per il Sociale nasce proprio con l'obiettivo di fare qualcosa in più per la nostra comunità: se tutti ci impegniamo per gli altri contribuiamo sicuramente a costruire un mondo migliore”. “Ringraziamo Fimaa Confcommercio per aver pensato alla nostra associazione con un contributo che permetterà di sostenere i progetti avviati in Burkina Faso” spiega la segretaria di Amici per l'Africa Stefania Azzalini “Dal 2008 operiamo prevalentemente in Burkina Faso, una nazione dell’Africa Sub-Sahariana dove oltre il 40% dei cittadini vive al di sotto della soglia di povertà cioè con meno 1,25 dollari al giorno. Con i nostri piccoli progetti cerchiamo di alleviare loro le sofferenze cui sono sottoposti, sofferenze attualmente rese più drammatiche dall’aumento di atti di terrorismo praticati da gruppi estremisti. I nostri interventi sono diretti a sostenere lo sviluppo economico locale, programmi di istruzione e di assistenza saniraria, oltre alla creazione di micro imprese, con l'obiettivo di garantire autonomia e autosostentamento alla popolazione”.