Gli avvocati donano la Costituzione a scuola

Legalità tra i banchi. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa partecipa al progetto "la Costituzione in classe".

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pisa ha preso parte con i suoi Consiglieri avvocati Alberto Giovannelli, Roberto Nocent e la Vicepresidente avvocato Elisa Giraudo alla prima giornata del progetto "la Costituzione in classe" nato dalla collaborazione tra il Comune di Pisa con l’"ssessora Sandra Munno, l’Università degli studi di Pisa, l’ordine degli avvocati e la casa editrice Giuffré Francis Lefebvre.

Nella mattina di mercoledì 29 marzo i consiglieri, insieme all’assessora e al prof. Campanelli, prorettore dell’Università di Pisa, hanno incontrato gli alunni delle classi V della primaria dell’ic Fibonacci e delle classi III della secondaria di primo grado dell’ic Galilei, per parlare della Carta fondamentale che è stata offerta in dono ai giovani partecipanti.

L’iniziativa "riconferma l’attenzione dell’avvocatura pisana per la diffusione della cultura della legalità, nel costante impegno teso all’assolvimento della funzione sociale degli avvocati, in un contesto fondamentale quale è la scuola, fulcro della formazione delle nuove generazioni di cittadini", spiegano i vertici del Consiglio.

E’ stata una mattinata emozionante per tutti, per gli alunni, i relatori e i docenti. I ragazzi sono stati colpiti dal valore e dal significato della Carta Costituzionale e di ciò che rappresenta per ogni cittadino.

Un primo passo di quel progetto di educazione civica al quale il Consiglio degli avvocati di Pisa aderisce e partecipa "per fornire il proprio contributo per le generazioni future".