"Gli autori sono sempre riconoscibili"

PISA

Analizza il simbolo ’spuntato’ sulle storiche logge di piazza delle Vettovaglie, ma la lettura è valida anche per molti altri graffiti. Maria Cristina Famiglietti (www.studiografologicofamiglietti.it ) grafologa, perito e Ctu del Tribunale di Pisa, commenta: "E’ una scrittura in script che è stata realizzata volutamente in posizione centrale, subito sotto il bassorilievo. E’ apparentemente impersonale, tuttavia ha caratteristiche personalizzanti, alcune lettere, tipo la k, la w e la a sono realizzate con forme non convenzionali con calibrazioni-inclinazioni e spessore tipici del grafismo dell’autore". Stesso concetto "per il cuore trafitto che vuole rappresentare, in quanto simbolo, un contenuto. Non ha infatti una freccia stilizzata che lo trapassa ma un oggetto che rappresenta qualcosa (una lama, un missile?). Nella sua totalità un disegno "originale" creato dalla mente dell’autore". Il messaggio. "Da una parte vorrebbe restare anonimo con il tentativo di una scritta apparentemente spersonalizzata ma, in realtà, sia per le forme sia per l’originalità, tenta così di marchiare la sua azione grafica. E quindi di rendersi riconoscibile non alla massa ma a chi ritrova alcune caratteristiche in altri simboli che sicuramente sono ripetuti in città. Sono azioni tipiche dei writer "anonimi". Come già detto in passato, nessuno - sia gli stalker sia gli autori di lettere non firmate - compie un atto grafico realmente anonimo. L’atto grafico è in sé la rappresentazione dell’inconscio e non può prescindere dalla caratterizzazione della personalità di chi scrive. Hanno la volontà precisa di imporsi agli altri, in questo caso rovinando il patrimonio pubblico, esprimendo così il bisogno di essere notati. Sono persone che agiscono nell’ombra ma vorrebbero avere attenzione". Non solo, per Famiglietti "la scelta di rappresentare se stessi scrivendo e o disegnando su monumenti dal valore storico amplifica la loro volontà di uscire dall’anonimato perché è come se volessero realizzare un loro atto artistico su un’opera preesistente. L’azione grafica, in questo caso, è dettata dall’egocentrismo e dalla debolezza, oltre che dalla volontà di farsi inconsciamente scoprire".

An. Cas.