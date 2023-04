Gli animali e l’arte: da oggi la mostra

Il mondo animale declinato in tutte le possibili forme d’arte, un richiamo ad interpretare in modo originale abitudini, simboli e visioni che accomunano l’uomo e il suo alter ego in natura. Artingenio Museum lancia il contest d’arte "Animals love Art", da oggi al 28 aprile nello spazio espositivo all’interno di Officine Garibaldi, dove saranno esposte le opere di circa 30 artisti selezionati che spazieranno dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alle installazioni, e che avranno come comun denominatore il regno animale. L’evento, che prende il via oggi alle 18 con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani, è patrocinato dal Comune di Pisa. L’idea nasce da un concept elaborato da Laura Luciano, curatrice della relativa mostra, che in poco tempo è stata rilanciata anche sulla prestigiosa rivista "Arte" della Mondadori nei numeri di febbraio e aprile.

Oggi, sempre alle Officine Garibaldi, in occasione dell’evento collaterale "Pisa Pet & care" si terrà la presentazione di un romanzo che ha per protagonista il cane Milo, la cui commovente storia vera è narrata in "Itaca" da Luca Paolicchi (libro edito da ARTinGENIO Edizioni).

Alessandra Alderigi