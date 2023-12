Gli abbonati tornano al loro posto

Bisognerà attendere un giorno in più anche per la vendita dei biglietti per la sfida tra Pisa e Ascoli di sabato 23 dicembre, ma la riapertura dell’impianto porterà una ‘novità’ rispetto alle ultime gare, una volta arrivato il via libera ufficiale della commissione. Tutti gli abbonati che erano stati dirottati in tribuna ritorneranno nel proprio settore di competenza, sia esso gradinata premium o laterale. Si attende anche il rientro dei tifosi in Curva Nord che, nelle prossime ore, potrebbe emettere un comunicato.