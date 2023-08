Gli 80 anni di Tabucchi Piccolo atlante

Piccolo Atlante Tabucchi per celebrare l’anno in cui lo scrittore avrebbe compiuto 80 anni. Il 25 agosto alle 18 nuovo appuntamento in sala Consiliare, ingresso libero. Prosegue il fitto programma di eventi ed iniziative, messo a punto dal Comune di Vecchiano in stretta sinergia e collaborazione con l’Associazione Culturale Antonio Tabucchi, per celebrare il 2023, anno in cui il famoso scrittore di origini vecchianesi avrebbe compiuto 80 anni. I saluti istituzionali saranno a cura del sindaco Massimiliano Angori e dell’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo, e del prof Riccardo Greco, presidente dell’associazione Culturale Antonio Tabucchi. Parlerà degli Spazi tabucchiani Carlos Gumpert, con Tabucchi e la Spagna, e dei Luoghi Clelia Bettini con Lisbona.