Giusy e le donne del rally: "Una minoranza ambita"

Donne e motori, gioie e... basta. Chi non vi crede suoni al campanello: Giusy Lembo, professione poliziotta e residente in quel di Montopoli. A 52 anni, Giusy si è iscritta al corso per piloti di rally della "Squadra Corse Città di Pisa" diventando navigatrice.

E oggi corre su ogni tipo di pista e con ogni tempo atmosferico.

"Il sogno di una vita. Da bambina, negli anni ’80, guardavo le gare di rally in tv e mi pareva un mondo così lontano e irraggiungibile. Restavo a bocca aperta, con la forchetta a mezz’aria guardando sfrecciare queste auto magiche...".

E poi?

"Crescendo ho avuto contezza di vivere in luoghi dove il rally è di casa. E, un po’ per caso, sono venuta a sapere del corso della scuderia pisana. Così oggi sono una navigatrice rally".

Si è mai pentita?

"Neppure un istante. A volte le cose vanno meglio, altre peggio. Due anni fa, durante il rally di Casciana Terme, abbiamo rischiato di finire dentro la cascata del Ghiaccione a Chianni. Poioveva, avevamo ruote da asciutto e ci è andata bene. E poi...".

Che cosa?

"Il mio pilota Fabrizio Orsini ed io ci siamo rifatti l’anno successivo conquistando una meravigliosa seconda piazza".

Che cosa le piace del rally?

"E’ un continuo misurarsi con sé stessi e gli altri. Un bravo navigatore deve possedere due doti particolari".

Quali?

"Determinazione e saper gestire le emozioni. Vi è un grandissimo lavoro di preparazione dietro ad una gara. Tutti intervistano sempre i piloti, ma se il pilota è l’anima, il navigatore è la testa. Serve intesa col pilota e va capito. Vi sono momenti in cui bisogna spronarlo, altri in cui va calmato".

Motori, fango, rally. Il mondo delle gare è prettamente maschile oppure le cose stanno cambiando?

"E’ un mondo molto maschile. Quando si impugnano cacciaviti e pinze le donne spesso non hanno voce in capitolo. Ma, in realtà le donne hanno una marcia in più anche in questo campo. Abbiamo la finezza, l’astuzia, studiamo e sappiamo il fatto nostro: così, alla fine, siamo rispettate. Anzi, addirittura ambite. Le dirò di più...".

Prego.

"Chi pensa che nel mondo del rally vi sia una esasperata corsa all’agonismo si sbaglia. Noi donne riusciamo a fare squadra, anche se corriamo per scuderie diverse. Mi piace questa solidarietà femminile che si instaura e che ci permette di darci sempre una mano. Siamo consapevoli di essere una minoranza piena di tenacia e orgoglio".

Che cosa prova quando sale su un’auto da corsa?

"E’ un privilegio. Godere di paesaggi meravigliosi e insieme assaporare l’adrenalina. Si unisce l’utile al dilettevole. Dopo la prima gara pronunciai una frase che sento di poter ripetere ancora oggi".

Quale?

"Il più bel giorno della mia vita è stato la nascita di mio figlio. Ma al secondo posto vi è la gara di rally. Su quelle auto si raggiunge il settimo cielo".