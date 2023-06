Giulia Perlongo, 16 anni, sfida l'esame di maturità e presenta il suo romanzo

Doppia sfida per la giovanissima Giulia Perlongo: mentre è alle prese con l’esame di maturità al liceo classico "Galilei", affronterà un nuovo incontro con il pubblico, oggi alle 17, infatti, alla libreria Feltrinelli di Corso Italia presenterà il suo romanzo di esordio, "Soraya. La ragazza che si ribellò al sistema" (Dreambook). Si tratta di un romanzo che affronta, con gli occhi dell’altrettanto giovane protagonista, temi di grande attualità come la violenza, il ricatto, gli affetti familiari, le scelte di vita e la scoperta dell’amore, quello fatto di sogni ma anche di realtà complesse e talvolta conflittuali. Una narrazione agile e insolitamente matura per una scrittrice così giovane capace di scavare all’interno della psiche dei personaggi (a cui dedica una seconda parte del romanzo nella quali essi parlano in prima persona) alla ricerca delle ragioni del loro comportamento e delle scelte conseguenti, quindi desiderosa di comprendere prima che di giudicare. Una specie di romanzo di formazione che un’adolescente consegna anche al pubblico degli adulti, come specchio per le proprie esistenze. La storia di Soraya in fondo, è simile a quella di tanti di noi e non è banale che questa sorta di analisi socio-psicologica arrivi da un’autrice adolescente. Durante la presentazione del suo libro, Giulia Perlongo si confronterà con le domande del pubblico.