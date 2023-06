Giugno Pisano, La Nazione regala un poster con le emozioni del Gioco del Ponte!

Bianco-Rosso Mezzogiorno o bianco-celeste Tramontana? Il colore del gioco del Ponte, in realtà, è soltanto uno: un unico sentimento che unisce Pisa da qualsiasi parte dell’Arno la si voglia ammirare. E per questo che La Nazione vuol festeggiare questo emozionante appuntamento regalando a tutti i suoi lettori un fantastico poster con alcuni degli scatti più belli delle ultime edizioni del Gioco. Sabato in edicola, insieme al nostro giornale, troverete in allegato gratuito un bellissimo montaggio di scatti da collezionare. Le foto sono firmate da Enrico Mattia del Punta e Andrea Valtriani e ritraggono i volti e le emozioni di questo evento conclusivo del Giugno Pisano.

Si tratta del secondo poster che il nostro giornale ha voluto regalare ai suoi lettori in queste settimane: dopo quello sulla Luminara, ora è la volta del Gioco del Ponte. Un modo per vivere insieme il Giugno Pisano, momento clou della stagione, ma anche mese che – da sempre – "unisce". Un modo per ricordare chi siamo e da dove veniamo con orgoglio e senza troppa retorica, proprio come facciamo ogni giorno grazie agli articoli di cronaca e di sport che trovate sulle nostre pagine. Il poster è realizzato attraverso un lavoro collettivo e grazie alla generosità degli sponsor: "Coface for trade", "Crea costruzioni", "Collegio Geometri Pisa", "Banca Popolare di Lajatico", "Assicurazioni Del Rosso", "Acque", "Smile Pisa - Clinica Dentistica Luisi", "BigMat - Home of builders, Casarosa Ida", "Kronos Sport and fashion" e "Carla Viegi gioielli".

S.B.