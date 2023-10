"Giù le mani dalla scuola e dall’autonomia dei prof"

"L’europarlamentare Susaanna Ceccardi riemerge dal suo lungo silenzio e dalla sua lunga assenza per prendersela con le ragazze e i ragazzi del Liceo Russoli". è l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini a tornare sul caso del collage realizzato dagli studenti del liceo artistico Russoli nel 2019 e raffigurante l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini realizzato con le foto di migranti e barconi in mare. Tanti esponenti della Lega che già all’epoca tuonarono contro i ragazzi del liceo artistico Russoli di Pisa per quella composizione, a detta dei militanti del Carroccio, “scandalosa e macabra”. L’opera, lo ricordiamo, è stata ‘rilanciata’ con un tweet dall’attuale ministro alle Infrastrutture, rivolgendosi direttamente ai ragazzi e alle ragazze che lo avevano realizzato. "Bravi gli studenti del liceo artistico Russoli di Pisa - twittava Salvini su X (il nuovo nome di twitter) che mi hanno dedicato questa bellissima opera. Mi piacerebbe parlarne con voi a scuola: se mi inviterete per confrontarci – prosegue il vicepremier – sui temi dell’immigrazione, dell’Europa, dei giovani e del futuro, verrò volentieri". Ma sono soprattutto le parole della Ceccardi che aveva parlato di ‘libera espressione artistica degli studenti strumentalmente piegata allapropaganda politica’ a far indignare l’assessora regionale dem.

"Accusa la scuola di indottrinamento e di propaganda – tuona la Nardini – , mentre sono lei e Salvini a piegare la creatività artistica delle studentesse e degli studenti alla peggiore propaganda politica. Tirano fuori una questione vecchia di anni, forse per riparlare di migranti in un momento in cui la presenza della Lega al Governo si fatica a notare, esattamente come quella di Ceccardi all’Europarlamento. Giù le mani dalla scuola e giù le mani dall’autonomia di docenti, studentesse e studenti. Ci risparmino la retorica per cui Salvini blocca gli sbarchi per salvare vite, visto che bloccano e sanzionano anche le navi di soccorso, penso alla Open Arms fermata nel porto di Marina di Carrara. La politica migratoria di Salvini, della Lega e della destra ha prodotto disastri umanitari e sociali che sono sotto gli occhi di tutti, e ha portato anche più clandestinità grazie alla vergognosa legge Bossi-Fini e ai decreti Salvini. Non provino a nascondere i loro fallimenti dietro gli attacchi alla scuola pubblica e alla sua fondamentale funzione di sviluppare spirito critico".