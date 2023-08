Gita con cena al circolo il Fortino

Nell’ambito della X edizione di Marina Slow, organizzata dal circolo Il Fortino con Slow Food, Fiab Pisa organizza venerdì una gita in bici a Marina, con possibilità di cenare al Fortino e di partecipare a una chiacchierata sul tema Il costo della mobilità. Il ritrovo è a Pisa in largo Uliano Martini (ex stazione del Trammino) alle 18; alle 19 arrivo a Marina. Partecipazione alla gita è riservata ai soci Fiab. Per info: Leonora; [email protected]