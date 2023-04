Gira col coltello chiuso in valigia E viene assolto

Era stato fermato all’aeroporto "Galilei" di Pisa durante un controllo effettuato al momento dell’imbarco. Lui abita a Pisa insieme a un connazionale e stava tornando nel suo paese di origine, il Senegal. Durante la verifica, la polizia di frontiera che ha passato al setaccio anche il bagaglio, ha trovato nella valigia dell’uomo, 31 anni, un coltello con una lama di 24 centimetri e il manico scocciato.

Un’arma bianca che il giovane non ha saputo giustificare lì per lì. E’ dunque scattato il sequestro e l’uomo è stato fermato. Un fatto accaduto pochi giorni fa.

Il caso è finito in Tribunale e il suo difensore, l’avvocato Arianna Tabarracci, lo ha difeso sostenendo che il coltello era chiuso nel trolley che non era bagaglio a mano. "Il mio assistito non si è giustificato solo per paura. Ma è sempre stato tranquillo". Quindi ha chiesto l’assoluzione ai sensi dell’articolo 131 bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Il pubblico ministero aveva invocato la condanna ma il giudice Zucconi è stato convinto dalle tesi della difesa e ha assolto il 31enne.

La polaria pisana, a fine marzo, durante i controlli dei documenti nei confronti dei passeggeri in arrivo da Tirana, ha individuato 3 cittadini stranieri per i quali non sussistevano le condizioni previste dalla norma per l’ingresso e il soggiorno in Italia. Sono tre uomini tra i 20 e i 25 anni: uno è risultato inammissibile su tutto il territorio Schengen per precedenti violazioni delle norme in Germania, gli altri due non hanno presentato documenti che giustificassero lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia. E’ stato inibito loro l’ingresso sul territorioato e sono stati imbarcati nuovamente.

A. C.