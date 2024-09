Giovedì sera protagonista Ornella Vanoni

Riprenderà giovedì, con un incontro dedicato a Ornella Vanoni e ai vini lombardi, "Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti d’autore", la rassegna dedicata alla dialettica tra vino e canzone d’autore ideata e condotta da Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci, patron dell’Avvelenata – VinieVinili, bistrot nel cuore della città dove la kermesse andrà nuovamente in scena. Le serate in programma sono quattro, con cadenza mensile e sempre di giovedì sera alle 21:30, e vedranno protagonisti altrettanti giganti della canzone italiana e i vini della loro terra d’origine. Questa volta sarà il turno della milanese Ornella Vanoni, di Francesco De Gregori e dei vini del Lazio (24/10), di Ivano Fossati e le bottiglie della riviera ligure di

ponente (21/11) e quindi, a dicembre, di Rino Gaetano, con assaggi di vino lucano.

"Gli incontri primaverili hanno avuto accoglienza e seguito superando le nostre aspettative", racconta Bartelloni. L’appuntamento di giovedì. "Soprattutto su mia insistenza – confida Monacci – abbiamo deciso di riservare la prima serata a Ornella Vanoni, anche per celebrare i suoi ormai imminenti 90 anni di età e una carriera lunga oltre 60. Ci sembrava giusto dedicare a questa straordinaria artista il nostro piccolo palco e un brindisi, e per farlo la scelta non poteva che ricadere sui vini della sua Lombardia. L’appuntamento con questa seconda tranche delle “Note di assaggio” di Bartelloni e Monacci è, dunque, di quelli da non lasciarsi sfuggire. (L’Avvelenata – vini e vinili – Vicolo del Tinti, 28 – Pisa. Info e prenotazioni: 050/7216130 –

