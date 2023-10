Giovanissima beve a Vecchiano: trovata sola e confusa

Alle 6:45 una pattuglia della Squadra Volanti della questura è intervenuta in via del Mare a Marina di Vecchiano (PI) in quanto un pescatore aveva segnalato la presenza di una ragazza che si trovava da sola e in stato confusionale. All’arrivo degli agenti la ragazza anche se confusa è stata identificata, è una 20enne, residente in provincia; la ragazza non aveva lesioni, ma è stata comunque assistita dal 118. La ragazza aveva trascorso la serata con due amici, un ragazzo ed una ragazza, bevendo alcolici per poi accamparsi in una tenda in spiaggia, ma a un certo punto la 20enne si è allontanata da sola. Una versione confermata dalla coppia successivamente rintracciata dai poliziotti.