"Giovani, sostenibilità e diritti dei disabili"

"Grazie ai miei studi ho sviluppato alcuni modelli, come uno sportello che avrà il compito di individuare i fondi erogati dagli organi comunali, così da rendere la macchina amministrativa più virtuosa." Francesco Amato, 24 anni, si candida con la lista Pisa al centro e lancia il suo modello di città. Studente di Scienze Politiche e fondatore di una società che si occupa di abbigliamento green, concentra il suo impegno su tre temi. "Giovani, sostenibilità e disabilità. Proporrò la riconversione di spazi comunali poco sfruttati affinché possano usufruirne anche i giovani, anche per riprogrammare la movida. Intendo creare un sodalizio con l’Università proponendo una collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani. La sostenibilità passerà attraverso la rete NetZero Cities per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, l’Ue stanzierà 3,5 milioni di euro all’anno per finanziare i progetti. Con quei soldi potremmo rinnovare ed aumentare il sistema di illuminazione pubblica con luci green, come il Viale D’Annunzio. Progettare parchi inclusivi e accessibili. Sviluppare una ‘metropolitana di superficie ciclabile’ per collegare tutte le aree principali della città. Rinnovare il parco automobilistico degli autobus, con mezzi più piccoli ed ecologici. Serve investire nei mezzi attraverso la Sharing Economy: ciclomotori e automobili elettriche a disposizione della collettività. Serve aumentare i poteri del garante della disabilità con uno sportello che possa erogare contributi per il superamento delle barriere architettoniche domestiche, mobilità casa-lavoro, rifacimento dei marciapiedi e assistenza domiciliare diretta. Ma anche per l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso una rete di stakeholders pubblici, privati ed Università".