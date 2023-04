Giovani, laureati, agricoltori: scatta l’oscar

Scatta la corsa all’Oscar per i 246 imprenditori agricoli giovani della provincia di Pisa che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette. Ad annunciarlo è Coldiretti Pisa, in occasione del via all’Oscar Green 2023 "Generazione in campo", il premio all’innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro. Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 30 aprile 2023. "Le imprese che correranno per l’Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità. – sottolinea il delegato provinciale di Giovani Impresa, Marco Napoli – I giovani sono i veri protagonisti della transizione ecologica. Le loro aziende nascono tanto dall’esigenza di rendere reale un sogno individuale d’impresa quanto dalla voglia di dare risposte alle necessità di una collettività, realizzando prodotti originali o arricchendo il territorio di servizi altrimenti impossibili da garantire soprattutto nei territori marginali e più difficili". "Nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra, il settore agricolo – sottolinea Coldiretti Pisa – è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni che guidano il ricambio generazionale nelle nostre campagne. I giovani agricoltori sono, secondo l’ultimo censimento Istat, laureati e sono a capo di aziende sempre più multifunzionali che investono sull’agricoltura di precisione, la meccanizzazione e la lotta biologica e sanno fare rete tra di loro. La nostra regione è la seconda italiana (dietro l’Umbria) con la maggior quota di aziende agricole guidate da giovani imprenditori con una età fino a 40 anni laureati". Al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi fino al 30 aprile 2023 direttamente sul sito https:giovanimpresa.coldiretti.it nella sezione Oscar Green Sono sei le categorie previste dal concorso.

Ca.Ve.