Giovani e sostenibilità ambientale. Il progetto del centro San Marco

di Alessandra Alderigi

Rendere i giovani responsabili, in grado di autogestirsi e sensibili ai temi della sostenibilità, in un’iniziativa di ampio respiro dedicata alle nuove generazioni. Sono alcuni degli obiettivi del progetto Spazio Giovani "al Centro" presentato a Palazzo Gambacorti dalla presidente del Centro San Marco Paola Viegi e dall’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa.

L’idea è risultata vincitrice nell’ambito delle attività del Cesvot "Siete Presente" promosso e finanziato dalla Regione Toscana e Giovanisì in accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento delle politiche giovanili e servizio civile universale.

Coinvolti anche il WWF Alta Toscana e l’Associazione Culturale Balalaika, come partner figurano Abc Sport, l’IPSAR "Matteotti", il Liceo Statale "Giosuè Carducci", l’Ente nazionale sordi e la Provincia di Pisa, in un percorso che ha l’obiettivo di creare uno spazio sociale in cui i protagonisti siano i giovani che, con l’aiuto dei volontari, creino un percorso di crescita sul tema della sostenibilità ambientale, lavorando in sinergia con le varie realtà territoriali.

"L’amministrazione comunale è molto soddisfatta di aver intercettato per la prima volta questo contributo e aver stanziato ulteriori finanziamenti rivolti ai giovani - ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa -partecipazione, collaborazione e coesione sono valori fondamentali da trasmettere ai nostri giovani, e farlo veicolando un messaggio che sottolinei l’importanza del rispetto dell’ambiente, ha ancora più valore".

"Oggi più che mai - ha affermato Paola Viegi, responsabile del Centro San Marco - è importante sensibilizzare i giovani, che spesso sono demotivati nello studio ma anche nella vita".

Alla domanda se questo evento sia un modo per rilanciare la città dopo la delusione del secondo posto ottenuto da Pisa al premio Città Italiana dei Giovani 2024, dopo un’iniziale entusiasmo per l’entrata in finale subito tra i primi cinque finalisti, l’assessore Scarpa ha risposto convinta.

"Non si tratta di una delusione, – spiega – ma di una conferma di aver fatto un progetto significativo che è stato apprezzato, la città di Pisa sui giovani fa vedere che c’è, e ci riproveremo nel 2025 - ha dichiarato - coinvolgeremo le associazioni e non molleremo di un centimetro, anche grazie ad iniziative come questa".