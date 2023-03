Giovane imprenditore riapre la storica Ferramenta di Pontasserchio

Nuovo inizio per la Ferramenta di Pontasserchio. La storica attività al numero 112 di via Vittorio Veneto, riparte con una nuova gestione grazie all’imprenditore Edoardo Scavone, 43 anni con il taglio del nastro alla presenza del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, della vicesindaca di San Giuliano Terme Lucia Scatena, di Alessio Giovarruscio e Francesca Cagnoni, responsabile area sindacale e responsabile area Credito di Confcommercio Pisa. "Dopo 13 anni da dipendente e responsabile acquisti nell’edilizia, è la mia prima esperienza da imprenditore, un sogno che si realizza - spiega il titolare Edoardo Scavone – è un’emozione doppia. Sabatoprossimo, 1 aprile, sposerò la mia fidanzata Roberta, e adesso questa apertura che volevo da tanto tempo. La ferramenta e mesticheria a Pontasserchio esisteva dal 1974 e da cliente l’ho frequentata molte volte, è uno dei negozi più conosciuti del paese: appena ho saputo dell’occasione non ci ho pensato due volte".