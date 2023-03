Giovane coppia incastrata dai social: sono già in carcere

PISA

Lo aveva scritto "La Nazione". A settembre, la polizia di frontiera aveva appurato che nel parcheggio multipiano P2 dell’aeroporto "Galilei" erano stati perpetrati 40 furti su auto con effrazione dei finestrini. Per quei fatti era stata individuata una coppia, lui straniero, 35 anni e una italiana di 37, con numerosi precedenti e problemi di tossicodipendenza. Grazie alle telecamere era stato immortalato un uomo mascherato, che con martelletto aveva colpito diverse auto. In un caso, sono state rinvenute tracce di sangue sulla porta di una Lexus NX 300 repertate dalla Scientifica. In attesa dell’esito del test Dna, sono stati determinanti, i riscontri tramite social. A ottobre l’uomo ha raggiunto il parcheggio su una Peugeot 208 rubata a Livorno. E’ scattata la denuncia per ricettazione. Anche a dicembre sono state danneggiate altre auto. Il 35enne ha disatteso la misura dei domiciliari per altro procedimento penale: è stato arrestato. La donna è già in carcere.