Giorno del ricordo a Vicopisano, presentazione libro ed esposizione artistica

Vicopisano 1 febbraio 2024- Sabato 10 febbraio, alle 10:30, nella Sala del Consiglio, in occasione del Giorno del ricordo, ci saranno la presentazione del libro "L'archivio di Zia Marietta" e l''esposizione di 14 dipinti illustrativi, a cura di Cesira Batini e Stefano Ghezzani. L'evento sarà presentato dalla Consigliera alla Cultura, Elena Pardini. La partecipazione è libera e gratuita. I protagonisti di questo libro sono undici cugini appartenenti a un'antica famiglia italiana di Albona, storica cittadina dell'Istria. Nati tutti durante il periodo fascista, vissero ad Albona soltanto durante l'infanzia e poi in Italia o all'estero a causa dell'esodo, conseguenza della seconda guerra mondiale. L'esodo, vissuto molto dolorosamente dai genitori ex "irredentisti", era mal compreso o addirittura ignorato nell'ambiente dove avevano vissuto da adulti. Gli undici volevano sapere perché? "Perché dopo la guerra a noi è toccato l’esodo invece della 'redenzione'? "Perché più di 50 anni dopo l’esodo fu istituito il 'giorno del ricordo invece del 'giorno della pace?' La zia Marietta era la loro zia esule, vissuta fino a tarda età senza poter mai più rivedere il suo paese natale. Aveva portato con sé una grande quantità di documenti, preziosamente conservati, sulla vita della sua famiglia e degli albonesi durante un paio di secoli. Dopo la sua morte questo insieme di documenti divenne, appunto, l'archivio di Zia Marietta e, cercando accuratamente e con amore, fra quei documenti gli undici nipoti ritrovarono i ricordi dell'infanzia, cercando una risposta ai loro numerosi perché. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it