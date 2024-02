Giorno del Ricordo a Pisa e Lucca. I due Comuni uniti nelle iniziative

In occasione del Giorno del Ricordo 2024, i Comuni di Lucca e Pisa organizzano congiuntamente la conferenza “Dalle foibe all’esodo. Il martirio degli italiani e la storia del confine orientale”, alle 10.30 al Teatro Verdi di Pisa e poi alle 15.30 al Teatro San Girolamo di Lucca, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Comitato 10 Febbraio. Relatori il professor Stefano Zecchi e il giornalista Fausto Biloslavo. Zecchi, scrittore e filosofo, è autore di vari saggi sulla questione foibe ed esodo, tra i quali “Una vita per Pola. Storia di una famiglia istriana”, adattamento a fumetti di “Quando ci batteva forte il cuore” e “Maria”, biografia di Maria Pasquinelli, una eroina per le famiglie degli infoibati e degli esuli. Fausto Biloslavo, reporter impegnato a raccontare tutte le guerre degli ultimi 40 anni dall’Afghanistan all’Ucraina, si è occupato più volte sui giornali del confine orientale ed è coautore del libro “Verità infoibate. Le vittime, i carnefici, i silenzi della politica”. L’appunamento nei rispettivi calendari comunali e provinciali celebrativi del Giorno del Ricordo, che prevedono deposizioni di corone e fiori nei luoghi commemorativi, mostre e acquisizioni librarie, oltre a una celebrazione eucaristica al cimitero di Pisa e il consiglio comunale straordinario il 12 febbraio a Lucca. "La pervicacia ideologica con cui ci sono voluti ben 60 anni per arrivare a istituzionalizzare il Ricordo delle foibe e dell’esodo nel 2004 - dice l’assessore alla cultura Filippo Bedini - fa pensare a un gioco di parole quanto mai significativo: dal ricordo nelle foibe al ricordo delle foibe. A 20 anni dall’istituzione del Giorno del Ricordo c’è ancora bisogno che le prefetture sollecitino scuole e sindaci a promuovere iniziative per commemorare degnamente il massacro delle foibe e la tragedia dell’esodo: una pulizia etnica feroce, ideata e realizzata da un regime criminale come la Jugoslavia comunista di Tito. Sabato, oltre alle tradizionali celebrazioni, offriremo la possibilità di approfondire questa importante pagina di storia al teatro Verdi grazie ai contributi del filosofo Stefano Zecchi - già autore di pagine meravigliose sul tema - e del giornalista triestino Fabio Biloslavo, che tanto ha scritto su queste drammatiche vicende". "L’amministrazione comunale – aggiungea l’assessore alla cultura lucchese, Mia Pisano – per la prima volta insieme al Comune di Pisa, propone una conferenza con due personalità che hanno studiato a fondo, a diverso titolo, il tragico periodo storico in questione. Una importante opportunità a cui tutti i cittadini potranno partecipare".