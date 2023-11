Giornate Neurologiche. Tanti eventi scientifici

Dal 16 al 18 novembre si terranno a Pisa le Giornate Neurologiche Pisane, organizzate dall’Aoup, che includeranno eventi scientifici per affrontare diversi argomenti delle neuroscienze cliniche, con lo scopo di favorire collaborazioni, condivisione e divulgazione tra gruppi di studio. Le Giornate sono state presentate ieri, insieme al sindaco Michele Conti, da Gabriele Siciliano, primario di Neurologia, Giulia Ricci, ricercatrice dell’Università di Pisa e neurologa e da Enzo Marcheschi, rappresentante dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e membro del consiglio direttivo della Fondazione Un Passo Per Te. Il primo appuntamento è il 16 novembre alle 8.45 al Palazzo de La Sapienza si svolgerà invece la riunione annuale della macro-area tosco-umbro-romagnola della Lega Italiana contro l’epilessia, mentre alle 9 a Le Benedettine ci sarà il workshop "Ictus ischemico e dislipidemia". Venerdì alle 10 alla Gipsoteca convegno interregionale della Società Italiana di Neurofisiologia clinica, mentre in Sapienza alle 15 inizierà il primo simposio del Gruppo Clinico Italiano Distrofia Muscolare Facioscapolomerale, nato dall’adesione di clinici e ricercatori afferenti all’Associazione Italiana di Miologia che si conclude sabato. In programma anche una cena di gala venerdì sera agli Arsenali Repubblicani per raccogliere fondi per la Fondazione un Passo per Te, che sostiene la ricerca nelle malattie neuromuscolari: durante la cena saranno consegnati due premi, il "Premio Pisa Muscle Award" e il "Premio Gianna Gambaccini". "Le giornate neurologiche pisane - ha detto Siciliano - sono un momento per attirare l’attenzione in ambito medico-scientifico ma anche della cittadinanza pisana, verso patologie neurologiche di grande interesse, dalle più comuni alle più rare".