Giornata in ricordo di Michela Falchi

Un pomeriggio di arte e memoria per ricordare la maestra Michela Falchi, scomparsa il 25 febbraio di dieci anni fa. Domani, alle 14, il giardino della scuola primaria G. Viviani di Marina di Pisa – dove Michela ha insegnato per più di vent’anni – si animerà con "Primavera in mare", un evento che celebra le sue grandi passioni: la poesia, la pittura, la musica, la danza, il teatro e il mare.

La commemorazione sarà il momento finale di un percorso didattico di poesia e di pittura al quale hanno partecipato i bambini di tutte le classi e che prevederà una premiazione. Il ricordo si concluderà con un flashmob collettivo guidato dai ballerini Irene Cannata e Niccolò Gaggio della scuola di danza “Amarindance” e noti come la Famiglia Danzante per le loro performance insieme ai loro figli Angelo e Agnes.

L’ingresso è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.

La maestra Michela Falchi Michela era scomparsa a febbraio 2015, stroncata all’età di 64 anni da una malattia. Fu salutata dalla sua Marina con un abbraccio caldo baciato dal sole e le note di Ivano Fossati ad accompagnare il corteo funebre. In tanti avevano affollato nel pomeriggio la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, a celebrare la messa era stato il parroco Don Messias e tra le panche si erano ritrovati tantissimi ex alunni, colleghi, amici. In testa la figlia Chiara (vestita di rosso, come la figura femminile sulla copertina del libro che Michela aveva appena dato alle stampe e presentato, intitolato "Dietro le quinte").