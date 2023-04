Giornata dell’asma Esami gratuiti in ospedale per i bimbi sopra i 6 anni

Giornata mondiale contro l’asma bronchiale, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana promuove per la mattina del 5 maggio spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni. Le visite si terranno nell’Unità operativa di Pediatria all’Ospedale Santa Chiara. Un’iniziativa pensata dall’Aoup, in occasione della giornata mondiale che si che si celebrerà in tutto il mondo il 2 maggio. In tale occasione, l’Unità operativa di Pediatria dell’Ospedale di Pisa anche quest’anno permetterà di eseguire gratuitamente una spirometria ai bambini sopra i 6 anni la mattina del 5 maggio (gli interessati potranno prenotare per i propri figli, fino a saturazione dei posti disponibili, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] e specificando nell’oggetto "Giornata mondiale asma", indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede il test).

"La spirometria consiste nella misurazione della quantità di aria che il polmone utilizza nella respirazione e nella misura dei flussi dell’aria durante la respirazione forzata confrontando i risultati con uno standard noto, in funzione della età, del sesso, della altezza e del peso". L’esame è uno strumento indispensabile per effettuare una diagnosi corretta di alcune malattie come l’asma bronchiale, una delle patologie croniche più diffuse e la più frequente in età pediatrica, interessando circa un bambino su 10, con notevoli ricadute, in termini di spesa sanitaria oltre che di assenze scolastiche e lavorative anche nel nostro Paese. Nonostante la disponibilità di numerose linee guida, si registra ancora una marcata disomogeneità di comportamenti sia per quanto riguarda la diagnosi sia la terapia di questa condizione, anche e soprattutto nell’età evolutiva. Allo scopo di aumentare la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento, a partire dal 1998, su iniziativa della Global initiative for asthma (Gina), ogni anno, il primo martedì del mese di maggio, si tiene la giornata mondiale dell’asma: quest’anno il tema scelto è stato "Asthma care for all".

Un messaggio pensato per promuove lo sviluppo e l’implementazione di programmi efficaci di gestione dell’asma in tutti i Paesi. La maggior parte del carico di morbilità e mortalità dell’asma, infatti, si verifica nei Paesi a basso e medio reddito. Questa iniziativa andrà a ricadere in quella nazionale dalla Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili - www.simri.it) in collaborazione con Federasma (federazione che raccoglie le associazioni dei pazienti asmatici, www.federasmallergie.it), con l’associazione Asmallergiabimbi (www.asmallergiabimbi.it) e con la Sip-Società italiana di pediatria (www.sip.it).