Giornata dell’acqua: -20% di perdite "Salvati 7,8 milioni di metri cubi"

di Antonia Casini Consapevolezza, informazione, attenzione. Nella Giornata mondiale dell’acqua, abbiamo chiesto al presidente dell’azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Basso Valdarno (Acque spa), Giuseppe Sardu, di leggere insieme la bolletta. Si parla spesso di prezzi più cari sul territorio. Da che cosa dipende? "In Toscana le tariffe sono più elevate per vari motivi, dalla conformazione della nostra regione (l’acqua deve essere prelevata dal sottosuolo, a nord viene raccolta dai monti), ma anche dagli investimenti fatti. Ecco, in Toscana sono stati fatti grossi investimenti perché il servizio fosse adeguato". Per esempio? "Acque ha lavorato negli anni in tre principali direzioni: il potenziamento delle opere di presa, così da garantire la massima continuità del servizio; l’interconnessione delle reti idriche, per integrare in modo ottimale la risorsa a seconda di caratteristiche e periodicità delle fonti di approvvigionamento; infine, la riduzione delle perdite sulle reti idriche. Negli ultimi 20 anni, un miliardo di euro, di cui 80 milioni solo nello scorso anno, 112 euro pro capite, circa il doppio rispetto alla media nazionale. Questo ha permesso di scongiurare il rischio di limitazione nell’erogazione idrica anche nel corso dell’ultima, grave siccità". Quali le principali voci, dunque, nelle nostre bollette? "Non è Acque che determina le...