Giornata della solidarietà I valori della Costituzione nel ricordo di Ciardelli

Partecipazione, impegno, inclusività: sono i valori al centro della quindicesima edizione della "Giornata della Solidarietà" in programma per giovedì 27 aprile, promossa dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Pisa. Un evento rivolto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse, che avrà come teatro alcune delle aree più ricche di storia e significato di Pisa e del suo territorio, il cui tema è più che mai attuale: "La Costituzione come fondamento di una comunicazione inclusiva e consapevole", argomento che si colloca nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti e le giovani studentesse sull’importanza dell’impegno nella ricerca di linguaggi corretti e "comuni" che rendano possibili il dialogo, il confronto e una reale inclusione.

"Una Giornata frutto di una straordinaria sinergia- afferma la presidente dell’Associazione, Federica Ciardelli - che ancora una volta vede protagonista l’intera città e le scuole di ogni ordine e grado, accolte nei luoghi istituzionali, di studio e di ricerca, di cura e di accoglienza, laici e religiosi, ognuno proteso verso la realizzazione di una società più consapevole delle diversità presenti nel tessuto sociale, più attenta ai bisogni ed alle esigenze di tutti e più solidale". La soddisfazione di avere raggiunto il quindicesimo anno di questo evento si è congiunto, nelle parole della presidente, con il desiderio di proseguire ancora per gli anni a venire le celebrazioni che tengono vivo il ricordo di Nicola Ciardelli: "perché la memoria va coltivata, trasformata in azioni, solo così il ricordo non si perde".

Nella mattina del 27 Aprile, dalle 8.30 alle 12, si svolgeranno 65 percorsi per circa 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti dai Comuni di San Giuliano, Palaia, Cascina, Pontedera, e Lucca, alle 12 ci sarà la cerimonia di chiusura in Piazza XX Settembre. Un evento serale importante suggellerà l’appuntamento di quest’anno: il concerto di Primavera dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle 21 dello stesso 27 aprile, al Teatro Verdi di Pisa. Coinvolta l’intera città e tantissimi luoghi significativi e diversi tra loro, molti dei quali all’aperto, compresi due grandi poli, il Giardino Scotto e il Parco di San Rossore, che proporranno percorsi che si ispirano ai principi ed ai valori contenuti nella Carta costituzionale. L’associazione ha sottolineato anche l’appuntamento del 30 maggio, con la premiazione del concorso bandito in occasione della Giornata, ricordando che la scadenza per la consegna degli elaborati è per il 15 maggio.

Alessandra Alderigi