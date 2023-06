Giornata della solidarietà Ecco tutti i vincitori ‘Straordinaria rete in città’

Giornata della solidarietà, i vincitori del concorso sulla Costituzione. Li hanno annunciati l’associazione “Nicola Ciardelli odv”, la giuria (presieduta dalla prof Silvia Panichi: assessore Sandra Munno, prof. Valeria Raglianti, Maria Antonietta Scognamiglio, comandante del Centro di Addestramento di Paracadutismo, col. Gianni Copponi, prof. Saulle Panizza, Elisa Guidi, Elena Vivaldi, Vincenzo Longo, Anna Cotrozzi, Antonio Cerrai, Silvia Lucchesini), l’amministrazione comunale e l’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Pisa agli Arsenali Repubblicani nei giorni scorsi. Sezione Linguistica: primo posto per gli Istituti superiori, Diego Ricci della IF del Da Vinci-Fascetti ex aequo con Rimi Sharif, della stessa classe. Scuole secondarie primo grado, Marianini Alice ID medie Giunta Pisano di Calci ex aequo con la compagnia di classe Bianca Panarelli. Per le primarie, IIIA della N. Pisano, Fibonacci. Nella sezione iconografica, istituti superiori: IF del liceo Classico e Scientifico XXV Aprile di Pontedera, ex aequo con gli studenti Fabrizio Grande, Emanuele Pardi ed Edoardo Concordia, della IF del Da Vinci-Fascetti. Per le medie, ex aequo delle studentesse Maria Sole Tonarelli e Margherita Vaselli della ID Giunta Pisano di Calci. Per le primarie pari merito tra la VA delle G. Galilei di Cascina, la VC delle C. Battisti di Pisa e la IV delle Newbery di Tirrenia. Infanzia: ex aequo tra l’Istituto Arcivescovile Santa Caterina, la Conti e la Sauro, entrambe del Fucini di Pisa. Menzioni speciali per il liceo classico e scientifico XXV Aprile di Pontedera e il liceo artistico Russoli, per le ID media Giunta Pisano di Calci e IF della Castagnolo di San Piero, per le scuole primarie Rismondo e Parmini. Premio speciale alla studentessa Dal Canto Arianna della IVD Russoli. Vincitrice della sezione Tecnica, la IVD liceo artistico Musicale e Coreutico Passaglia di Lucca ex aequo con la IVD Artistico. Riconoscimenti speciali per le associazioni Coordinamento etico dei Caregivers e Anmic.Negli spazi interni degli Arsenali Repubblicani verrà allestita una mostra degli elaborati presentati.

"Una straordinaria rete di collaborazione, sinergia e solidarietà, che si è consolidata negli anni, e che abbraccia gli studenti e le studentesse della nostra città, spingendosi oltre i confini del nostro comune", spiega la presidente di Ciardelli odv, Federica Ciardelli che ringrazia la giuria, gli studenti e gli insegnanti. Ma anche al Comune e all’ex provvediorato.