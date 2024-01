"Giornalisti informano. Influencer condizionano"

di Carlo Venturini

Nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ha ricordato tanti professionisti che sono venuti a mancare negli utlimi mesi.

Massimo Lucchesi, Gianpaolo Catastini, Andrea Lanini ed Andrea Pardini "tutti giornalisti pisani e toscani che ricordo per professionalità, per il loro contributo all’informazione e per la loro umanità. Ora sono nella gloria del Signore" ha detto l’arcivescovo.

L’appuntamento con sua eccellenza è sempre carico di significati per le parole che rivolge ai media e per lo stimolo che dà a svolgere bene la propria funzione di sevizio. "Fare il giornalista è una vocazione è una missione. Lo ha detto Papa Francesco incontrando i giornalisti vaticani – ha ricordato l’arcivescovo Benotto –. Avere la vocazione e seguirla, significa cercare la verità ed avere ben chiaro che la vostra missione è di servizio alla collettività. Se l’informazione è vera non può essere che costruttiva. Invito i giornalisti ad essere anche cercatori del bello e delle buone notizie. Il mondo va avanti con i gesti, le azioni buone e nonostante ci sia tantissimo male, il bene c’è va trovato e raccontato".

Sempre Benotto ricorda ai giornalisti di saper usare la parola, di scegliere con accuratezza la parola. "La parola quanto più è vera, quanto più entra dentro alle persone e tanto più è efficace. Non fate gli influencer, anzi lo dico in italiano e cioè coloro che influenzano. Chi influenza di base condiziona le scelte altrui. Voi dovete informare cosa che è ben diversa dal voler condizionare. Voi aiutate le persone che leggono o che guardano a farsi un’idea anche critica".

Nella preghiera dei fedeli, l’arcivescovo ha letto: "Per i giornalisti, gli scrittori, gli addetti alla comunicazione, il Signore li aiuti ad usare le parole e gli strumenti del loro lavoro con sapienza, sempre al servizio della verità e del bene comune".

San Francesco di Sales è anche Dottore della chiesa, la sua dottrina è ancor adesso non soltanto viva, ma vivacemente discussa tra le varie scuole.