Giornalisti in erba: ecco i premi Grande festa con gli sponsor

Centinaia di premi e l’intera iniziativa grazie a loro, gli sponsor (regionali, tra cui la storica Conad Nord Ovest, e locali) che hanno sostenuto il Campionato di gionalismo organizzato da La Nazione di Pisa. Il presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli, ha premiato la III E Mazzini di Pisa. Per l’Autorità Idrica Toscana, Antonio Giampieri ha consegnato bellissime borracce alla II G e alla I A Toniolo. Autolinee toscane con Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing & comunicazione dipartimento Toscana Nord ("Cronisti in Classe ci ha consentito di attivare un dialogo con gli studenti di oggi, quali cittadini del presente e del futuro"), ha dato due riconoscimenti: alla III Santa Caterina di Pisa e alla II Bs Fibonacci Pisa, quest’ultima ha ricevuto anche i premi del Cosmopolitan Hotels Group (Gianmarco Nasti). Pharmanutra con Emanuel Richelmy ha donato ai bambini un kit per gli articoli sullo sport: II F Fucini succursale, III D Fucini, III F Fucini, Pisa e II B Cavalca Vicopisano. Emozionante la consegna delle matite da Paim grazie ai nonnini presenti che hanno letto una letterina commovente ai bimbi della IV B Morroni Ghezzano, I D Pascoli, Cascina, II F Toniolo succ Pisa, II E Toniolo Pisa, III F Castagnolo San Piero e II F Gamerra Pisa. L’ente Parco di San Rossore con il presidente Bani e il direttore Riccardo Gaddi hanno premiato l’interclasse Settesoldi di Vecchiano per la pagina proprio sulla tenuta, apprezzata anche dal Comune vecchianese che con il sindaco Massimiliano Angori ha creato splendide pubblicazioni.

La II As Fibonacci di Pisa (che ha ottenuto anche il premio Cispel) e la I D Giunta Pisano di Calci, che si è aggiudicata anche i libri distribuiti dall’amministratore unico della Port Authority, Salvatore Pisano, hanno vinto il premio messo in palio dalla Belvedere: un buono trasferta da utilizzare per un’uscita andataritorno all’impianto di Legoli.