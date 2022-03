Giornalista sul confine tra Polonia e Ucraina. Mazzeo: "Bellissimo reportage sull’Europa che accoglie"

Pisa, 4 marzo 2022 – "Il fotoreporter pisano Enrico Mattia Del Punta è andato al confine tra Polonia e Ucraina. Sta facendo un bellissimo reportage fotografico sulla situazione dei profughi ucraini, ma questa foto mi ha colpito parecchio".

A congratularsi con Del Punta, fotoreporter e giornalista de «La Nazione» , è il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post pubblicato su Facebook. La foto scattata dal nostro collega e collaboratore, e condivisa dal presidente Mazzeo, immortala Katerina insieme alla figlia Tima, in fuga da Kiev, mentre giocano con delle bolle di sapone all’interno di un centro commerciale trasformato in un rifugio temporaneo nella periferia di Przemysl, cittadina al confine polacco.

"Ho catturato un attimo di felicità che si dissolve in pochi istanti, perché il pensiero della guerra e dei cari che sono rimasti indietro torna con tutta la sua forza", afferma Enrico Mattia Del Punta. Uno scatto che immortala, quindi, "un momento di normalità e svago – commenta Mazzeo –, per chi per colpa del conflitto è stato costretto a lasciare la propria casa, i propri cari e a sospendere la propria vita in attesa che la situazione migliori. Questa è una bellissima immagine dell’Europa che accoglie e prova a donare il sorriso a chi in questi giorni ha perso quasi tutto".