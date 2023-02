Gioie, ritorni e struggimenti Questo è amore

Dirsi ‘Ti amo’? si può fare anche attraverso La Nazione. I vostri messaggi.

-) A San Valentino il ricordo ci porta allo scorso anno quando Francesco era intubato. Ora questa foto è per voi, vi amiamo tutte: Manuela, Paola, Chiara, Vanessa, Federica, Barbara, Benedetta, Denise, Elisabetta, Monia. Vi ameremo per sempre, le nostre dottoresse speciali del centro ustioni reparto rianimazione. Grazie per l’eternità Francesco e Salvatore Mazzone.

-) Un giorno all’anno non è abbastanza per dimostrarti quanto sei speciale. Buon San Valentino amore mio!! Da Enrico per Irene.

-) Il cuore Con ardore Mi hai rubato. Lo sguardo Con azzardo Mi hai conquistato. Lazar Sergiu per Duma Larisa (foto qui sotto).

-) Amore mio, sono già passati tre anni e di cose insieme ne abbiamo fatte molte e prometto che ne faremo ancora tante fino al nostro plaid a quadrettoni. Ti amo Ylenia dal tuo Paolo.

-) Accanto a Te pure le avversità insormontabili si appianano come colline dolci del paesaggio toscano. Da Cristiano a Cristina.

-) Il ritorno. Seduti su un sogno, pensando ad una favola, cercandone il finale. La realtà annienta la fantasia i buoni si trasformano in cattivi i prìncipi azzurri diventano mostri e le nostre menti si dividono insieme alle nostre strade. Siamo soli adesso, distanti fisicamente e ognuno a curarsi le proprie ferite. Sembra non esserci più un lieto fine Ma come in tutte le favole, c’è sempre un “grillo parlante” che scopre le parti più recondite della coscienza,

le mette a nudo fino a farle soffrire come una ferita aperta.

E di colpo tutto appare ovvio, La A non è mai stata sconfitta, anche se sembrava avesse smesso di lottare, ha rialzato le sue barriere ed è tornata vincente. Il guerriero è tornato, più forte di prima più ancorato di prima, più coraggioso di prima. E adesso il finale possiamo scriverlo insieme perchè come in tutte le favole c’è sempre il lieto fine. La nostra A.

-) Eternamente noi. Plasmati A divenir germogli d’unica essenza, raggianti gemme sorprese dal primo soffio di primavera. Distanza, altri incontri, fugaci parentesi nell’ansia di un sogno eccitato dai riverberi della realtà. Fiori sbocciati, coccolati dalle vivaci ali delle farfalle. Colori di vita, colori di gioia. Armoniosi, mai domi,

come floride acque di foce, laddove dolci e salmastre si fondono in un amplesso senza fine. Chi ardirà separarci? Neppure il crepuscolo allorché questo amore, più forte dei confini terreni, godrà in eterno. LazzarAndrea2009.

-) Dedicata ad una moglie e mamma fantastica che non smette mai di correre per esaudire ogni nostro desiderio. Tornerei indietro di 28 anni per scegliere ancora te e rifare tutto quello che abbiamo fatto insieme fino ad ora. Ti amo tantissimo. S. M.

-) Claudia, essere tuo marito è stato tutto ciò che ho sempre desiderato; essere tuo per sempre è stato tutto ciò che ho sempre sognato. Tu non sei solo la donna dei miei sogni, sei anche la madre dei miei figli. Tu non sei solo mia moglie e compagna di vita, sei l’anima gemella che dà alla mia vita un significato. Ti amo. Lorenzo