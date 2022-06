Gioco del Ponte: misure di sicurezza e modifiche al traffico

Pisa, 23 giugno 2022. Sabato 25 giugno si svolgerà sul Ponte di Mezzo il Gioco del Ponte. Per consentire lo svolgersi in sicurezza della manifestazione l’amministrazione, in accordo con il servizio 118, ha predisposto la presenza di presidi sanitari di emergenza con utilizzo di 2 mezzi di soccorso con medico a bordo nei pressi di Ponte di Mezzo, oltre a 4 ambulanze con personale di Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco. E' prevista inoltre la presenza di 40 steward in ausilio delle forze dell’ordine che saranno impiegati presso la postazioni di chiusura dei lungarni e nelle vicinanze del Ponte di Mezzo, per consentire una sicura fruizione della manifestazione. Sono stati inoltre adottati i seguenti provvedimenti temporanei alla viabilità e sosta: PROVVEDIMENTI ALLA SOSTA PER SCARICO COSTUMI E FIGURANTI · VIA GORI intero tratto per il giorno 25 giugno con orario 08:00/20:00 e nel tratto da Via del Carmine a Via S. Bernardo nel periodo 23-25 giugno e 27-29 giugno, divieto di sosta con rimozione coatta; · VIA SAN FRANCESCO, tratto dalla scuola Elementare “D. Chiesa” fino a Borgo Stretto, il 25 giugno con orario 08:00/20:00, divieto di sosta con rimozione coatta; PROVVEDIMENTI ALLA SOSTA PER PARCHEGGI RISERVATI · VIA TOSELLI lato sx, per riservare gli stalli di sosta ad operatori TV e ospiti manifestazione, dalle ore 15.00 del 25.06.22 alle ore 01.00 del 26.06.22; · VIA CURTATONE E MONTANARA ambo i lati, fino P.zza San Frediano, per riservare gli stalli di sosta agli ospiti della manifestazione, dalle ore 15.00 del 25.06.22 alle ore 01.00 del 26.06.22; PROVVEDIMENTI SUI LUNGARNI E SUOI PONTI - Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14:00 del 25.06.22 alle ore 10:00 del 26.06.22 nelle seguenti Vie: ...