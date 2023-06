Gioco del Ponte 2023, San Marco pronta a difendere la sua imbattibilità

Si presentano come la seconda squadra più forte di Mezzogiorno, nella fascia alta della parte australe. San Marco, che ingloba anche il quartiere di San Giusto, è pronto più che mai con il suo capitano Jonathan Rosellini a dare battaglia per un’imbattibilità che dura dal 2016, anno dell’ultima sconfitta del leone alato. "Questa è stata una buona annata per noi - confessa Rosellini -. Ho terminato lo scorso anno con una squadra in rinnovamento e oggi ci siamo rinnovati ancora. Le aspettative sono quelle di poter fare il miglior lavoro possibile anche se la consapevolezza della parte è che giocheremo zoppi. Le squalifiche di Sant’Antonio inevitabilmente peseranno nell’economia della sfida sul ponte. Noi però cercheremo di dare il 110% quando verremo chiamati in causa dal comando".""La pandemia aveva messo a dura prova tutte le manifestazioni storiche pisane, ma il Gioco del Ponte ha risposto bene perché chi naviga all’interno del gioco è alimentato da una passione che la pandemia non avrebbe mai potuto sconfiggere anche se fosse durata 5 anni". Altissime le attese per il Gioco 2023: "La ripresa è stata buona e quest’anno c’è grande attesa – conclude –. I biglietti sono andati a ruba".

M.B.