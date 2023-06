Giochi, un giocatore di Pisa vince jackpot di oltre 11mila euro

Pisa, 14 giugno 2023 - Giugno si rivela un mese fortunato per un giocatore di Pisa che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più tradizionale, è riuscito a portarsi a casa un jackpot da oltre 11mila euro con soli 1,20 euro di cartelle, come riferisce Agipronews. L’uomo ha centrato la vincita grazie al numero 37, che scommettiamo diventerà il suo numero fortunato. A regalare al giocatore toscano la gioia di una vincita fortunata è stato Bingo90, uno dei giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi fino a un massimo di 2,40 euro. Tombola.it non è solo sinonimo di giochi bingo unici e originali, ma anche di divertimento e gioco responsabile: la chat gratuita è attiva 24 ore su 24, la community di bingo più grande d’Italia e i simpaticissimi Chat Moderator sono sempre pronti a parlare del più e del meno, ricette, musica, gossip e molto altro. Il montepremi messo in palio nell’intero mese di giugno è di oltre 200.000 euro tra quiz, bingo garantiti e promozioni esclusive dedicate a tutti gli appassionati del bingo online che non vogliono rinunciare alla socialitá e al divertimento del bingo.

M.B.