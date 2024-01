"Giocatori forti ma problemi restano" 2024, rischio annata di transizione

di Michele Bufalino

Una partita fortemente condizionata dal calciomercato, specialmente a causa dei possibili partenti nella finestra invernale. Il Pisa è chiamato a vincere al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ma non usa mezzi termini Alberto Aquilani, facendo capire che, in questo momento, la situazione delle trattative in uscita sta impattando molto sia sulle sue scelte, sia nella testa degli stessi calciatori, specialmente quelli più ‘scontenti’: "Speriamo che finisca presto il mercato - asserisce il tecnico nerazzurro -. Questa sessione incide in maniera negativa e interferisce con alcuni giocatori che si trovano nel limbo per decidere se rimanere o partire. Qualcuno più scontento può aggrapparsi al mercato come un alibi. Abbiamo anche una rosa troppo ampia, chi è meno contento è giusto che vada". L’assenza di Beruatto da più di un mese per un infortunio alla caviglia, in assenza di bollettini medici, ha alimentato più di una voce di mercato sul calciatore. Voce alla quale lo stesso Aquilani, interpellato se il giocatore abbia o meno la testa altrove, ha voluto rispondere così in conferenza stampa: "Questa domanda dovrebbe essere posta al giocatore. So che non è stato tanto bene ed è in una fase di recupero - prosegue il tecnico -. La prossima settimana farà parte del gruppo. Ha in testa il mercato? Spero proprio non sia così. Sarebbe sbagliato, io so che è un ragazzo serio, ha sempre dato tutto e ci tiene a questa maglia. Vorrei escludere questa ipotesi". L’allenatore del Pisa ha lasciato anche alcuni dubbi sull’effettiva convocazione di alcuni elementi al centro di voci di mercato: "I giocatori coinvolti nelle voci di mercato sono più o meno tutti convocabili - ammette Aquilani -, ma poi bisognerà vedere se saranno convocati". La testa ovviamente va ai vari Touré, lo stesso Beruatto, Nagy, ma anche Vignato e, soprattutto, Maxime Leverbe, che già era rimasto in tribuna contro la Reggiana.

Aquilani intanto va avanti per la sua strada, con l’intenzione, a qualunque costo, di non mollare la presa sulla sua idea di calcio, pur cercando un equilibrio nelle capacità di adattamento della squadra all’evolvere della partita: "Io voglio una squadra che giochi per non perdere e se dovessi cambiare anche il mio modo di pensare perderei di credibilità - dichiara l’allenatore nerazzurro -. Noi proveremo a fare ciò per cui ci alleniamo, ma se non riuscisse dobbiamo saperci adattare". Aquilani sente il peso delle responsabilità sulle sue spalle dopo 20 partite e una classifica che guarda più indietro che avanti: "Questa è una squadra con giocatori forti. Le responsabilità sono mie e mi metto in discussione tutti i giorni, ma è ovvio che sono un allenatore che ha fatto 20 partite in Serie B e giochiamo contro allenatori che ne hanno anche 500 sulle spalle - prosegue il tecnico ex viola -. Il tempo però corre veloce e se devo migliorare lo devo fare velocemente". Il rischio però, se non si risolveranno i problemi che affliggono la squadra, alcuni ereditati anche dal passato, è che questa possa essere un’annata di transizione: "Per me siamo avanti dal punto di vista dell’identità di gioco - conclude Aquilani, rimanendo concentrato sul proprio focus -. Quando sono stato chiamato ho esposto il modo in cui avrei lavorato qui, comprese le potenziali criticità. Il tempo so che non è infinito ed è ovvio che la Serie B sia una categoria difficile e importante".