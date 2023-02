Ghimenti: "Ho deciso Io voto Elly"

"Ho deciso, voterò Elly Schlein alle primarie". Una dichiarazione di voto affidata ai social quella ‘laica’ del sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti. "Come credo tutti sappiano – puntualizza il primo cittadino calcesano – il Pd non è mai stato il mio partito e neppure l’ho mai votato. Ma ritengo che sia l’unica forza politica del centrosinistra ad avere una dimensione tale da poter fungere da soggetto aggregatore di coalizioni, locali e nazionali, che possano contrapporsi alla destra". "Per farlo concretamente - avverte – deve essere davvero alternativa nelle proposte politiche Per questo scelgo di votare per Elly Schlein, l’unica a poter garantire una collocazione chiara e politiche chiaramente orientate a sinistra a tale partito, dando così un orizzonte a tutti gli elettori del centrosinistra ma anche a chi, come me, crede in una sinistra, che si ponga la sfida del governo - e non solo della ‘testimonianza’ - come missione. Al contrario (non me ne vogliano i ‘colleghi ‘bonacciniani’) ritengo che il presidente dell’EmiliaRomagna, certamente ottimo amministratore, non sia troppo distante dalle impostazioni e dalle politiche di Renzi, che non ho mai nascosto non poter (politicamente) sopportare nei contenuti, nei toni e nei modi di fare politica. Al Pd, come a tutta la sinistra serve una scossa e credo che questa non possa darla Bonaccini. Voterò anche Emiliano Fossi perché pur essendo, all’epoca, sindaco di un Comune abbastanza distante dal nostro, ci fu vicino, nel sostegno, al tempo dell’incendio del 2018. Io #nondimentico".