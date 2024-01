"Gesto di scuse dell’amministrazione dopo lunghi mesi di disinteresse"

"Il cambio di nome di via D’Achiardi è una vittoria di tutta la città contro la decisione della maggioranza consiliare che in ben due occasioni, in passato, aveva bocciato la richiesta". Lo afferma il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, che ieri ha partecipato alla cerimonia nel quartiere Don Bosco-Pratale. Tra i presenti anche tanti esponenti delle altre forze politiche cittadine, di maggioranza e di opposizione: Francesco Niccolai (Fdi), Alessandro Gennai (Lega), Ciccio Auletta (Diritti in comune), Paolo Martinelli (La città delle persone), Amanuel Sikera, Edoardo Cerri e Lorenzo Vouk di Pisa al centro. Durante la cerimonia una passante si è soffermata alcuni minuti e ha pronunciato a voce alta la frase "Viva l’Italia antifascista". "Il Pd - sottolinea Trapani - presentò una mozione che recepiva in toto il testo della petizione e che fu bocciata dalla maggioranza che si oppose anche alla condanna di quanto avvenuto. Successivamente si schierò anche l’Università di Pisa, grazie al lavoro fatto dai rappresentanti degli studenti di Sinistra per in Senato Accademico. Così si è riaperta la discussione, calendarizzata poi con la presentazione di una mozione di iniziativa popolare e con le sole firme dei consiglieri di minoranza per la presentazione della mozione in consiglio, ma anche in quell’occasione fu bocciata. Nonostante questa assurda presa di posizione, grazie a un grande lavoro collettivo e al continuo impegno dei promotori, il sindaco è stato costretto alla fine a smentire la sua stessa maggioranza e a iniziare l’iter per la revisione dell’intitolazione della strada".

La revoca dell’intitolazione a D’Achiardi, conclude Trapani, "è un evento molto importante che ha trovato le gambe e il cuore nelle tante persone che per anni si sono spese, in ambito accademico, civico e associativo, al fine di arrivare a questa decisione: tutto ciò rappresenta, seppur non in modo del tutto sufficiente, un momento di scuse pubbliche dell’intero consiglio e dell’amministrazione rispetto a quello che è accaduto e al disinteresse che ha dimostrato per molti mesi di fronte alle continue richieste della cittadinanza".