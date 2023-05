Gestione delle calamità Tra scienza e politica "Un legame essenziale l’ha insegnato il Covid"

In questi momenti di cronaca drammatica in Emilia Romagna, non è cosa semplice avere come ospite il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio che alla Scuola Sant’Anna, aprendo la Summer school, dice: "La fase acuta emergenziale in Emilia è passata. Ci sono zone che per altimetria e per conformazione del terreno, hanno bisogno di più tempo per far defluire le acque". La Summer school iniziata ieri al Sant’Anna era indirizzata proprio ai rischi di calamità naturale ed è stata organizzata dal Consorzio Civitas Soteria su richiesta della Direzione-generale per la Protezione civile europea e le Operazioni di assistenza umanitaria della Commissione europea. L’evento, destinato a 70 tra esperti scientifici e decisori pubblici di tutti i Paesi partecipanti al meccanismo di protezione civile dell’Unione europea, si articola in alcune sessioni plenarie e in sei masterclasses. L’offerta formativa mira ad approfondire temi come la gestione e l’uso delle informazioni, i modelli previsionali, il ruolo dei tecnici nel processo decisionale. Sabina Nuti rettrice della Scuola dice: "In questa Summer school, si affronta in maniera multidisciplinare il rapporto tra scienza e politica in un ambito nevralgico come è quello della protezione civile. La crisi pandemica ci ha insegnato come la collaborazione tra scienziati e politici sia essenziale. Si deve lavorare sulle evidenze scientifiche disponibili per poter permettere scelte efficaci ed è importante che qui ci siano esponenti del mondo politico europeo seduti accanto a scienziati ed a giovani studenti". Tra gli ospiti c’era anche la presidente del nazionale del Cnr Maria Chiara Carrozza e ha detto: "Da molti anni come Cnr siamo centro competenza della protezione civile sia per il monitoraggi quando non ci sono emergenze, sia quando ci sono situazioni come quelle dell’Emilia Romagna ed in questi casi, mandiamo proprio delle squadre di ricercatori sul campo. Ci occupiamo di rilievi di ogni genere dal monitoraggio delle precipitazioni, a esondazioni, e frane. La protezione civile ha incluso diversi istituti del Cnr in operazioni dove bisogna essere sempre pronti. E infrastrutture di ricerca del Cnr operano quindi anche come appoggio alla protezione civile ed alle pubbliche amministrazioni". Andrea de Guttry, docente della Scuola e responsabile scientifico della Summer School, ricorda che "si tratta di un evento di grande rilievo sia sul piano scientifico, sia sul piano delle ricadute operative. Il nostro Consorzio è grato alla Commissione Europea per averci offerto questa opportunità di collaborazione. La Summer School offre ai professionisti del settore l’occasione di confrontarsi, costruire modelli comuni di analisi, interpretazione e decisione fondati sull’evidenza scientifica, ed espandere le loro reti. Lo scopo è quello di affrontare in modo sempre più efficace situazioni di crisi a livello nazionale ed europeo". La sessione plenaria finale di mercoledì chiude i lavori con Patrícia Gaspar, vice-ministra dell’Interno del Portogallo. Carlo Venturini