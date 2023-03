Gestione dei versamenti e fatture elettroniche

Azienda della provincia di Pisa cerca una figura da inserire nell’ufficio di amministrazione interna. L’addetto all’amministrazione si occuperà principalmente della gestione dei versamenti dei contributi consortili. Inoltre, la figura professionale che verrà inserita nell’organico dell’azienda dovrà occuparsi sia dell’emissione e che della registrazione delle fatture elettroniche. La risorsa dovrà inoltre prendere in carico un’altra mansione fondamentale per l’azienda sarà la registrazione delle spese e degli incassi in Prima Nota.