Gesti boomerang "Ignoranza o vuoto Schizzi per la comunità atti da cancellare"

Visti i ripetuti atti ai danni del nostro patrimonio storico-artistico ed architettonico, La Nazione ha chiesto all’archeologa e direttrice del Museo etrusco di Populonia, Carolina Megale, una chiave di lettura di questi atti, a lei che è amante e conoscitrice dei nostri monumenti e delle nostre chiese. "Vorrei fare due domande a chi si rende protagonista di questi atti – dice Megale. La prima è: ma voi usate il supporto storico, bene di una comunità intera perché il vostro messaggio è debole? Oppure non sapete su cosa state spruzzando spray?". Megale prova a rispondere lei stessa cercando di interpretare il pensiero degli autori. "Se imbrattate una chiesa, un campanile, un ponte e lo fate perché avete un messaggio debole o ridondante o abusato, beh, allora il problema è vostro. L’arte non ha bisogno di un supporto che sia più forte dell’arte stessa. L’arte si regge da sola. Se poi usate un bene della comunità sia esso dal valore storico, architettonico e artistico senza saperlo, il problema è di nuovo nelle vostre mani perché avete una solida base di ignoranza su cui lavorare". Megale continua affrontando il tema dell’arte pubblica e di come viene percepita dalla collettività e parla poi di un "boomerang" che ritorna addosso a chi fa quei gesti sul patrimonio artistico di una città. "E’ già molto difficile fare accettare la vera arte di strada, i murales o i graffiti. Ci vogliono permessi su permessi e poi magari la comunità li sente come corpi estranei. C’è bisogno in quel caso di tempo, di spiegare e di farla accettare quel murale che gode di ogni forma di permesso legale. Immaginatevi quindi, se quello schizzo a spray sui mattoni di una torre antica, potrà mai essere accolto. Ecco che quel gesto che magari ha anche un messaggio positivo, di amore, di fratellanza viene vissuto dalla gente del quartiere come un atto da cancellare subito, perché contro la stessa comunità. Ribadisco che quel gesto "artistico" è un boomerang sia contro chi l’ha fatto ma spesso anche contro chi fa dell’arte di strada una vera e propria forma di creatività. Non si può sdoganare tutto, solo perché quello schizzo è "artistico" per chi quel gesto lo compie". A corollario andrebbe aggiunto che spesso i sociologi giustificavano i giovani writers dicendo che non avevano altri spazi di espressione. Da 30 anni, c’è lo spazio infinito del web.

Carlo Venturini